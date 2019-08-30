قطع طريق بغداد كركوك لمدة ثلاثة ايام لمد خط كهربائي لكركوك

2019/08/30 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر محلي في ديالى عن قطع طريق بغداد – كركوك لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم الجمعة .وقال المصدر لمراسل “وكالة وطن للانباء” أن طريق بغداد – كركوك تم قطعه ذهابا وأيابا امام حركة المركبات الصغيرة والكبيرة وتحويله بشكل مؤقت على طريق ليلان .واضاف ان قطع الطريق جاء لتنفيذ اعمال سحب خط […]

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