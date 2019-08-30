مفتش عام وزارة الإعمار يؤكد على ضرورة إسناد جهود إزالة التجاوزات في البصرة

2019/08/30 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، دعمه لدور بلدية البصرة في حملة إزالة التجاوزات التي تشهدها المحافظة

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