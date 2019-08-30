آبل تكشف موعد إطلاق هاتف أيفون 11 الجديد بخمسة ألوان

2019/08/30 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت "آبل" الدعوات الرسمية لحضور مؤتمرها السنوي الكبير، في سبتمبر، للكشف عن أحدث منتجاتها، وأبرزها وهي إطلاق هاتف "آيفون" الجديد.

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