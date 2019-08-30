النجيفي: إيران تسعى لتشكيل مجموعات عراقية مستعدة لمهاجمة أي دولة

2019/08/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قال محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، ان إيران تسعى لتشكيل مجموعات عراقية مستعدة لمهاجمة أي دولة.





وذكر النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “‏الفرق بين مصالح ايران وغيرها من دول الجوار فيما عدا الاقتصاد، ان بقية الدول تحتاج الى دولة عراقية قادرة على حفظ حدودها ومنع الهجمات والضرر الذي يمكن ان ينطلق من داخل العراق باتجاهها”.





وتابع، “أما ايران فانها تسعى لتشكيل مجموعات عراقية مستعدة لمهاجمة اي دولة دون ان تتحمل هي نتائج ذلك”.





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