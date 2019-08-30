الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن خشيته من أن

2019/08/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحذر غوتيريش في تقرير نشره , من إمكانية أن يتحول النزاع الحالي بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر إلى حرب أهلية واسعة النطاق، إذا لم يتم فعل شيء على المدى القصير لوضع حد للصراع.

وحث جميع أطراف النزاع على وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار السياسي، والتوقف عن استخدام الأسلحة والغارات الجوية على المناطق السكنية، لتفادي ضرر قد تلحقه بشكل عشوائي.

وشدد غوتيريش على أن بلوغ حل سياسي للنزاع الليبي يتطلب دعما كاملا وجماعيا من المجتمع الدولي، وأبدى في هذا السياق قلقه الشديد إزاء تقارير تتحدث عن وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جندتهم أطراف الصراع وعن تدفق السلاح إلى البلاد، مطالبا بالاحترام الصارم لحظر التسلح المفروض على ليبيا منذ 2011.

كما دعا إلى إخلاء سبيل اللاجئين والمهاجرين العالقين في مراكز الاحتجاز قرب خط القتال، مشددا على أنهم يحتاجون إلى مأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم أو العودة بأمان إلى بلدانهم.

وحسب الإحصاءات الأممية، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم وأجبر 120 ألفا آخرون على ترك مناطقهم بسبب الصراع الذي اندلع أوائل أبريل، مع بدء قوات حفتر زحفها نحو العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

انتهى .



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