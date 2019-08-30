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اجتماع في هلسنكي للحفاظ على الاتفاق النووي

العالم الاسلامي ايران

اجتماع في هلسنكي للحفاظ على الاتفاق النووي

الجمعة 30 أغسطس 2019 - 13:40

اجتماع في هلسنكي للحفاظ على الاتفاق النووي

تُجري فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة ,في هلسنكي محادثات للبحث في كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي .

وينعقدُ الاجتماع في فنلندا على مستوى وزراءِ الخارجية، وستنضمُّ إليهم وزيرةُ خارجيةِ الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وقُبيلَ الاجتماع قال وزيرُ الخارجيةِ البريطاني دومينيك راب اِنَّ اللقاءَ يرمي الى البناءِ على نتائجِ المحادثاتِ الايجابيةِ خلالَ مجموعةِ السبعِ حولَ ايران.

واضافَ اَنَّ العملَ سيتواصلُ لتشجيعِ ايران على الالتزامِ الكاملِ بالاتفاق، وذلك دونَ اَنْ يشيرَ الى متى سيبداُ الاتحادُ الاوروبي تنفيذَ تعهداتهِ

انتهى .



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