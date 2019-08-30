السليطي: الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط كافية لسد عجز الموازنة

2019/08/30 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الطاقة النيابية أن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية لسد عجز موازنة الفين وتسعة عشر.

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية، صادق السليطي، إن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط ستكون كافية لسد عجز موازنة الفين وتسعة عشر التي تبلغ اربعة وعشرين ترليون دينار، مرجحاً عدم الحاجة إلى موازنة تكميلية هذا العام.

وبين السليطي، ان أصل الموازنة أعد على مبلغ عجز يقرب من اربعة وعشرين ترليون دينار، والموازنة الاستثمارية تصل الى ثمانية وعشرين ترليونا، لذلك فإن أغلبها سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من النفط، ولفت الى أن العراق من الدول الملتزمة بتعليمات منظمة أوبك بما يخص تصدير النفط.

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