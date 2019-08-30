2019/08/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط عن قرب استلام قواته للملف الأمني في أربع محافظات تبدأ من البصرة وميسان وذي قار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تعلن استلام الملف الأمني في هذه المحافظات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تعلن استلام الملف الأمني في هذه المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).