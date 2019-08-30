منتخبنا للناشئين يهزم نظيره الايراني ودياً

2019/08/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخبنا للناشئين بكرة القدم، على منتخب ايران ودياً بهدفين مقابل هدف واحد، امس الخميس. وجرت المباراة بين الفريقين في اطار المعسكر التدريبي لمنتخبنا العراقي المقام

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