الموارد المائية تتجهز للشتاء بالإطمئنان على سد “دربندخان”

2019/08/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #الموارد_المائية، أن فرقها #الهندسية أكملت تأهيل وصيانة سد #دربندخان في #إقليم_كردستان وأعادته إلى “أفضل حالاته”.وذكرت الوزارة في بيان أن «الزيارة كانت تهدف للإطلاع […]

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