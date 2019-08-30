الإعمار تؤكد ضرورة إسناد جهود إزالة التجاوزات بالبصرة دون المساس بالمتعففين

2019/08/30 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أبدى مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الجمعة، دعمه لدور بلدية البصرة في حملة إزالة التجاوزات التي تشهدها المحافظة.وقال المفتش العام للوزارة، أيمن نعمان، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “علينا إسناد الجهود الرامية لإزالة التجاوزات دون المساس بالعوائل الفقيرة التي تعمل الوزارة ومن خلال التواصل والتعاون الفعال مع الجهات […]

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