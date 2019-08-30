2019/08/30 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جماهير الطلبة يدعون لتجمع مساء اليوم امام ملعب الشعب والتوجه الى مقر ناديهم من اجل مساندة النادي لما يمر به من وضع مأساوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/30 | 14:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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