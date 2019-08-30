محمد الكربولي يؤكد فشل جهود الحكومة بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا

2019/08/30 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحزب الحل، محمد الكربولي فشل جهود الحكومة بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا.قال الكربولي في تغريدة عبر تويتر إنه بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين ” نعلن لجمهورنا وللمنظمات الانسانية الأممية والانسانية عن فشل جميع والجهود والدعوات الموجهة للحكومة العراقية بالكشف عن مصير الالاف من المفقودين والمغيبين قسرا الذين اختفوا إبان عمليات التحرير، […]

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