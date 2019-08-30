2019/08/30 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، أن تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط التي تتعلق بالخبرة والمواليد، مبينة ان الدولة تعيش اسوأ حالاتها فيما يتعلق بمواجهة الفساد.وقالت نصيف في تصريح صحفي اطلعت عليه / بدر نيوز/ ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خرق القانون بتعيينه لمفتشين عموميين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: تعيين عبد المهدي للمفتشين خالف كل المعايير والضوابط) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: تعيين عبد المهدي للمفتشين خالف كل المعايير والضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).