شرطة كربلاء تعتقل إرهابي حاول التسلل الى المحافظة

2019/08/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وقال اللواء قائد شرطة محافظة كربلاء أحمد علي زويني، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مفارز قسم السيطرات الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب فضلا عن القبض على عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة".

وأشار الى انه "تم توجيه جميع صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة بتنفيذ مقررات الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم على ارض الواقع وباعلى الجاهزية الامنية حيث حققت نتائج جيدة"، مؤكداً ان "مفارز السيطرات وطبقا للتوجيهات الصادرة اليهم تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والذي من ضمنهم المتهم المطلوب وفق مادة الارهاب اثناء محاولته التسلل الى المدينة وجاء ذلك خلال التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية الخاصة بالمطلوبين الى القضاء والعناصر الارهابية والإجرامية".

ونوه زويني الى انه "تم إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لنيل جزاءهم العادل".انتهى/س

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