الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لهذه الشريحة!

2019/08/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، انه"تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية".

وأوضح البيان ان"صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى/س

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