كمين محكم يطيح بإرهابي وسط جلولاء

2019/08/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بالإطاحة بإرهابي وسط ناحية ناحية جلولاء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قوة من الأمن الوطني والجرائم نجحت بإعتقال مطلوب مهم وفق المادة 4 إرهاب بكمين محكم وسط ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "عملية إعتقال الإرهابي جرت بعد معلومات استخبارية دقيقة"، مؤكدا انه "تم نقل المعتقل الى مركز أمني للتحقيق وإتخاذ الاجراءت اللازمة بحقه".

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