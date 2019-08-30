قتلى وجرحى بهجوم مزدوج استهدف قوات المجلس الانتقالي شمالي عدن

2019/08/30 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قتل وأصيب جنود يمنيون، اليوم الجمعة، بهجوم شنه مسلحون على قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين فجروا عبوة ناسفة في تجمع لقوات الحزام الأمني، في جولة الكراع بمديرية دارسعد شمال عدن، أعقبه هجوم بالأسلحة الرشاشة.

واضاف ان الهجوم أوقع قتلى وجرحى من قوات الحزام الأمني.

وتمكنت قوات "الحزام الأمني" في اليمن، أمس الخميس، من السيطرة بشكل كامل على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوبي البلاد، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات حزب "الإصلاح" التابعة للحكومة الشرعية.

وأفادت مصادر أن قوات "الحزام الأمني" سيطرت على الطريق الواصل بين محافظتي عدن وأبين بعد فرار جماعي لقوات حزب "الإصلاح" المنضوية تحت لواء الحكومة.

كما سيطرت قوات "الحزام الأمني"، أمس، على مدنية جعار في محافظة أبين، ودحرت قوات حزب "الإصلاح" من دوفس وشقرة في المحافظة.

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