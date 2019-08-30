انفجار يستهدف دورية لقوات الحزام الأمني شمالي عدن

2019/08/30 | 14:24

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بغداد :سومر نيوز

استهدف تفجير بعبوة ناسفة قوات تابعة لـ "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا وأكدت وسائل إعلام يمنية وقو...

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