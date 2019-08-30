كتلة ارادة تجمع تواقيع لرفع حصانة الشيخ علي

2019/08/30 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استغرب رئيس كتلة ارادة النيابية، حسين عرب ، من سكوت مجلس النواب عن "المسيئين من اعضاءه الذين يشوهون هيبة البرلمان، مؤكدا "سعي كتلته لجمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب فائق {دعبول} الشيخ علي ورفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم العراقية".

وقال عرب في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي، تلقت وكالة [اين] نسخة منه، ان "كتلة ارادة النيابية تستغرب من المستوى المتدني بالخطاب من قبل البعض الذي يتجاهر بالكلام البذيء الذي لا يمكن حتى قراءته وليس قوله عبر منصات التواصل الاجتماعي"، مبينا ان" ماكتبه فائق دعبول لا يمكن ان يقبل به اي عراقي غيور".واشار عرب الى ان "دعبول لم يسيء لنفسه فقط وانما اساء الى اكبر سلطة تشريعية في البلد من خلال الكلام البذيء الذي ينعكس سلبا على مجلس النواب".واكد رئيس كتلة ارداة النيابية ان كتلته "سوف تجمع التواقيع النيابية المطلوبة وتقدمها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الذي اساء الى المرأة العراقية ولمجلس النواب ورفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم العراقية"، داعيا " هيئة رئاسة مجلس النواب الى تفعيل دور لجنة السلوك النيابي اتجاه المسيئين من اعضاءه ".



واستغرب عرب "من سكوت اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة من الاساءة التي طالت اكبر سلطة تشريعية وقللت من هيبته".

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