اخماد حريق بمخزنين للملابس والحقائب المدرسية في منطقة الكاظمية

2019/08/30 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا شب بمخزنين للملابس والحقائب المدرسية في منطقة الكاظمية شمال بغداد .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ” ان فرق الدفاع المدني في منطقة الكاظمية اخمدت حريقا شب صباح اليوم الجمعة داخل مخزن ارضي للملابس والحقائب المدرسية ومخزن اخر طابق ثاني للملابس في باب الدروازه بمنطقة الكاظمية ، مشيرا الى انه […]

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