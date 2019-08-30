بالصور.. مصعد يتعطل في أحد مستشفيات العراق وبداخله 9 افراد.. هكذا تم إخراجهم

2019/08/30 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر محلي من قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، اليوم الجمعة، ان مصعد مستشفى بعقوبة تعطل وبداخله 9 مواطنين.وحصل “يس عراق” على صورة تظهر محاولة إخراج رجل كبير بالسن من شباك التهوية بعد ان تعطل المصعد وبداخله 9 اشخاص يوم امس في مستشفى بعقوبة العام.

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