براد بيت: Ad Astra أصعب أفلامي وأكثرها تحدياً

2019/08/30 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرّح النجم براد بيت أن فيلم “Ad Astra” هو أكثر أفلامه صعوبةً وتحدياً على الإطلاق.وهو الأحدث الذي يجسِّد فيه دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية ليصطحب الجمهور إلى حافة النظام الشمسي بدور روي مكبرايد الذي يحاول ردع خطر جديد على كوكب الأرض يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة.

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