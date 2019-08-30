العراق يحصد افضل اربع جوائز مسرحية في الأردن

2019/08/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد العراق افضل اربع جوائز مسرحية خلال مشاركته في مهرجان " عشيات طقوس المسرحية الدورة ١٢ " المقام في عمان على مسرح المركز الثقافي الملكي

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