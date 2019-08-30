اكتشاف دليل على علامة لا تمحى تركها البشر قبل آلاف السنين

2019/08/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت دراسة كبرى قامت بتحليل الاستخدام العالمي للأراضي قبل 10 آلاف سنة إلى 170 عاما، أول دليل مسجل على تزامن البشر مع ظهور الزراعة.

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