أمانة بغداد تعلن تطوير وإكساء 16 شارعاً رئيسياً في الكرخ والرصافة

2019/08/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، تطوير وإكساء 16 شارعاً رئيسياً في جانبي الكرخ والرصافة.





وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع وخلال هذه السنة فقط قامت بتطوير واكساء 16 شارعاً مهماً ورئيسياً وإدخالها الخدمة أمام حركة السير والمرور منها شارع دمشق و 14 تموز والعمل الشعبي والحرية الثالثة والسياحي وشارع 80 “.

وأشارت الى ان “تسعة شوارع رئيسية اخرى ستنجز اعمال الاكساء فيها وتدخل الخدمة قريباً”.

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