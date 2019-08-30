صدر حديثا.. كتاب عن بيئة وجغرافيا المثنى

2019/08/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

صدر حديثا عن دار السياسة الكويتية للنشر كتاب أكاديمي بعنوان "محافظة المثنى - دراسات بيئية وجغرافية " من تأليف مجموعة من الأكاديميين والباحثين

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