مصدر امني لـ

2019/08/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية داهمت مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة بحثا عن مطلوبين.

وقال المصدر

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