سان جيرمان يفكر في هدف ريال مدريد

2019/08/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توخيل مدرب سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تعزيز صفوفه بصفقة جديدة، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه البرازيلي نيمار هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام، والذي يتمتع باهتمام كبير من جانب ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونوهت الصحيفة أن الفريق الباريسي يريد ضم إريكسن مقابل 90 مليون جنيه إسترليني لتعويض الرحيل المنتظر لنيمار إلى برشلونة.

وينتهي عقد كريستيان إريكسن (27 عامًا) مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

ومع انتهاء موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يجد باريس سان جيرمان صعوبة في التعاقد مع إريكسن، مما يجبره على التحول إلى باولو ديبالا نجم يوفنتوس.

المصدر: كووورة

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