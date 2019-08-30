مجلس ديالى: الحاضنة المجتمعية تقف وراء بقاء داعش في اكبر حوض زراعي بالمحافظة

2019/08/30 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد عضو مجلس محافظة ديالى احمد ارزوقي ، الجمعة، بان الحاضنة المجتمعية هي من تقف وراء بقاء تنظيم داعش في اكبر حوض زراعي داخل المحافظة.وقال ارزوقي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوقف اكبر حوض زراعي في ديالى ويمثل بوابة بعقوبة الشمالية الشرقية وهو يقع في منطقة ستراتيجية قريبة من عدة طرق رئيسية […]

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