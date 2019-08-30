النقل توقع عقدا مع “دايو” الكورية لتنفيذ مدخل ميناء الفاو الكبير

2019/08/30 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي ، الجمعة ، توقيع عقد مشروع انشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية لاهميته في استمرار العمل ضمن المرحلة القادمه للمشروع.وقال لعيبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المشروع يهدف الى انشاء طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر الى المدينة وثم […]

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