خطيب جمعة النجف القبانجي يتوعد اسرائيل برد قوي

2019/08/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي إسرائيل بان ضرباتها للحشد لن تمر دون رد قوي .

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