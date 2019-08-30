ارتفاع حجم السيولة في إيران اربعة اضعاف منذ 2013

2019/08/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت تقارير اقتصادية، اليوم الجمعة بأن حجم السيولة في ايران ارتفع أكثر من أربعة أضعاف، منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، في يوليو (تموز) 2013، حتى يونيو (حزيران) الماضي، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني.وذكرت بيانات البنك المركزي، أيضًا، أن حجم السيولة في البلاد حاليًا يصل إلى ما يقرب من مليوني مليار تومان إيراني.ووفقًا لإحصاءات أخرى، فإن حجم السيولة في إيران، خلال السنوات الـ14 الماضية، ارتفع إلى 28 ضعفًا.يشار إلى أن معظم حجم السيولة في إيران على شكل "شبه نقود" (صكوك، وأوراق ائتمانية، وعقود)، ولا يشمل بالضرورة الأوراق النقدية فقط الموجودة لدى الشعب.ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع حجم السيولة لا يؤدي فحسب إلى زيادة التضخم، بل يعكس أيضًا عدم الثقة في السوق، وخفض الإنتاج، والركود الاقتصادي.

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