التخطيط تصادق على صرف تخصيصات لإنشاء 18 مستشفى في عدد من المحافظات

2019/08/30 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن وزير التخطيط ، نوري صباح الدليمي، اليوم الجمعة، مصادقته على تخصيص 104 مليار دينار، لبناء 18 مستشفى حديثة في عدد من محافظات العراق.وقال الدليمي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذه المبالغ خُصِّصت من الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة لعام 2019؛ لبناء 10 مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير في محافظات (البصرة، وميسان، […]

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