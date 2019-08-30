القبض على مطلوب في السليمانية بعد 20 عاماً من صدور مذكرة اعتقاله

2019/08/30 | 14:43

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بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت شرطة رابرين في محافظة السليمانية، الجمعة (30 اب 2019)، القبض على مطلوب للسلطات الم...





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