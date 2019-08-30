مفتش عام وزارة الإعمار يؤكد ضرورة إسناد جهود إزالة التجاوزات في البصرة دون المساس بالعوائل الفقيرة

2019/08/30 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الجمعة، دعمه لدور بلدية البصرة في حملة إزالة التجاوزات التي تشهدها المحافظة بهدف فك الاختناقات عن الشوارع المحورية ومناطق تنفيذ مشاريع البنى التحتية بالبصرة.وأكد المفتش العام للوزارة أيمن نعمان في بيان صحفي على “ضرورة إسناد الجهود الرامية لإزالة التجاوزات دون المساس بالعوائل الفقيرة التي […]

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