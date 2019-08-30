2019/08/30 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع في بستان زراعي في محافظة ذي قار.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "فرقها في مركز الشموخ تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في بستان بمنطقة صوب الشامية في مركز المحافظة".

وأضافت المديرية انه تمت "إحاطة النيران وعزلها عن بيوت المواطنين القريبة واخمادها دون امتدادها الى البساتين المجاورة والدور السكنية القريبة جداً من موقع الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع في بستان بذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع في بستان بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).