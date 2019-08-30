2019/08/30 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أردوغان يتفاوض مع روسيا بشأن توريد مقاتلات سو-57

اخبار مباشرة

أردوغان يتفاوض مع روسيا بشأن توريد مقاتلات سو-57

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يتفاوض مع روسيا بشأن توريد مقاتلات سو-57) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يتفاوض مع روسيا بشأن توريد مقاتلات سو-57) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).