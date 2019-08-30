ماورو إيكاردي في طريقه إلى أتلتيكو مدريد؟

2019/08/30 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أظهر نادي أتلتيكو مدريد رغبة في التوقيع مع مهاجم نادي إنتر ميلان المغضوب عليه على سبيل الإعارة ماورو إيكاردي وهو حل ربما يكون مثالياً للمهاجم الأرجنتيني وزوجته واندا نارا.وكان ماورو قد رفض الانتقال إلى يوفنتوس أو نابولي مفضلاً البقاء في إنتر ميلان رغم عدم رغبة المدرب أنتونيو كونتي في تواجده ضمن مخططاته […]

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