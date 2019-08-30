اكتشاف علامة “لا تمحى” تركها البشر قبل آلاف السنين

2019/08/30 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكتشفت دراسة كبرى قامت بتحليل الاستخدام العالمي للأراضي قبل 10 آلاف سنة إلى 170 عاما، أول دليل مسجل على تزامن البشر مع ظهور الزراعة.ووجد الباحثون أن الصيادين والمزارعين قاموا “بتغييرات هامة” على الكوكب، حيث تركوا علامة لا تمحى لأكثر من 4 آلاف عام، مع إثبات أن بصمة الإنسان أعمق من الأنثروبوسين (حقبة […]

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