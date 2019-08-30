باكستان: الهند تعد استفزازات في كشمير سنرد عليها بضربة أقوى

2019/08/30 | 14:56

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متابعة :سومر نيوز

حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الجمعة من أن الهند تستعد لاستفزازات في إقليم كشمير، مشددا...

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