بلدية كربلاء تضع خطة خدمية لزيارة العاشر من المحرم

2019/08/30 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مدير اعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي ،الجمعة، عن وضع خطة خدمية خاصة بعاشوراء تبدأ من يوم السابع من شهر المحرم.وقال ناجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن” الخطة ستنطلق في الاول من المحرم بمشاركة 1331 عامل، اضافة الى مشاركة عمال الحدائق والمتنزهات والبالغ عددهم 527، بينما تنطلق الخطة المسائية والليلة في السابع […]

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