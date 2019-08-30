وزير النقل: شركة كورية ستنفذ طريق مدخل ميناء الفاو الكبير

2019/08/30 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، اليوم الجمعة ، توقيع عقد مشروع انشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية.

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