2019/08/30 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اجرى وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب محادثات تخص الربط الخليجي للطاقة.وذكر بيان للوزارة، تلقت “خطوة برس” نسخة منه، عُقدت في مقر وزارة الكهرباء اجتماعات “مهمة” استمرت يومين، بدأت يوم الأربعاء الموافق ٢٨ /٨/ ٢٠١٩، في جلسة نقاشية مطولة بين الوزير ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة المهندس احمد الابراهيم، ومن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تستكمل الإجراءات لعملية الربط الخليجي وكالة خطوة برس.

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