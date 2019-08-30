بالوثيقة.. هيئة الأوراق المالية تنفي ترخيص شركة وساطة واستثمار للعمل خارج العراق

2019/08/30 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الأوراق المالية، ترخيص أي شركة وساطة أو استثمار للعمل بالاستثمارات المالية خارج العراق وفي الأسواق العالمية.

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