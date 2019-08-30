خطيب جمعة طهران: اميركا واوروبا وجهان لعملة واحدة

2019/08/30 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف امام جمعة طهران المؤقت آية الله "سيد احمد خاتمي" اميركا واوروبا بانهما وجهان لعملة واحدة.

واشار آية الله خاتمي في خطبة صلاة جمعة طهران الى

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