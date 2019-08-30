أب يقتل ابنه في ناحية أبي غرق بسبب خلافات عائلية

2019/08/30 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أفاد مصدر امني بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن رجلاً أقدم على قتل ابنه رمياً بالرصاص، بسبب خلافات عائلية، شمال غرب المحافظة.

وقال المصدر، إن

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