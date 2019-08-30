الناقلة الإيرانية تغير مسارها مجددا

2019/08/30 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثينا ـ غيرّت ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا1 التي كانت محل مواجهة بين واشنطن وطهران، الجمعة وجهتها مجددا، حيث بدا أنها تتجه

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