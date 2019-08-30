2019/08/30 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبرئ الوطني اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، الجمعة، ان تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط التي تتعلق بالخبرة والمواليد، مبينة ان الدولة تعيش اسوأ حالاتها فيما يتعلق بمواجهة الفساد.وقالت نصيف في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خرق القانون بتعيينه لمفتشين عموميين مواليد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية: تعيين المفتشين خالف المعايير والضوابط والدولة في اسوأ حالاتها المركز الخبري الوطني.

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