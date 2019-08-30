الكهرباء تستكمل الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

2019/08/30 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استكمالاً للاجتماعات التي عُقِدت ضمن سلسلة جولات أجراها الوفد الحكومي في وقت سابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، شملت دول الخليج العربي، عُقدت في مقر وزارة الكهرباء اجتماعات مهمة استمرت يومين، بين الوزير الخطيب ووفد الإدارة التنفيذية لهيئة الربط الخليجي برئاسة المهندس احمد الابراهيم.

وبحسب بيان للوزارة تلقته [اين] فقد عقد الاجتماع النهائي بين وزارة الكهرباء يمثلها وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نافع عبد السادة، والملاك المتقدم للوزارة، مع أعضاء الإدارة التنفيذية لهيئة الربط لمنظومة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي بعملية الربط النهائي المزمع اجراؤها في المدة المقبلة، اذ تم مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي ستسهم في تعجيل إجراءاته.واشار البيان الى انه "سيتم تزويد الشبكة الوطنية العراقية بطاقة 500 ميغاواط عند الحاجة كمرحلة أولى، والتي ستعزز الطاقة الكهربائية المجهزة لمناطق جنوب البلاد، وتوفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية .وأكد وكيل وزارة الكهرباء، استعداد الوزارة لتطوير واقع شبكات النقل والتوزيع ما سيسهم في زيادة وثوقية الشبكة الكهربائية في عموم البلاد .كما أكد المجتمعون، ضرورة مراعاة عنصر الوقت، واختصار الزمن بغية إنهاء هذا المشروع بالسرعة الممكنة كونه يعد من المشاريع العملاقة التي تعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء .يذكر ان هناك اجتماعات سابقة تناولت الإيجابيات الكبيرة التي ستنتج من مخرجات مشروع الربط الخليجي التي ستعود بالنفع على مجمل منظومة الطاقة الوطنية العراقية، كونه يعد استثماراً في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة ستراتيجية يمكن تسويقها عبر دول الخليج العربي وصولاً الى الدول الأوروبية على المدى البعيد.

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